Сегодня террористическую сущность киевского режима вновь подтвердила Венгрия. Как заявил глава МИДа Петер Сийярто, Украина нанесла удары по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивал энергетическую безопасность страны. Теперь поставки прекращены.

Дипломат назвал действия киевских радикалов возмутительными и неприемлемыми. И также намекнул на ответные шаги, напомнив, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.

На ситуацию отреагировала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила: Россия все эти годы предупреждала, что опасно вскармливать киевский режим. Украинские радикалы причастны к терактам во многих регионах мира, а также освоили нелегальный рынок оружия. Как подчеркнула Захарова, Банковая не остановится теперь ни перед чем.