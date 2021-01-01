Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 23

Количество погибших в результате взрыва и пожара в цеху на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до 23 человек. Такие данные приводит в понедельник, 18 августа, Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Ведомство уточняет, что к 20 жертвам, о которых сообщалось несколькими часами ранее, добавился скончавшийся пострадавший, которого пытались спасти медики в больнице, а также двое погибших, чьи тела обнаружили при разборе завалов на месте взрыва и возгорания, сообщает РБК.

Похожее ЧП случилось на этом же заводе в октябре 2021 года. Тогда в пороховом цехе погибла вся смена — 17 человек. При расследовании причин и обстоятельств происшествия выяснилось, что за предшествовавшие пять лет на "Эластике" обнаружили 18 нарушений правил безопасности, но предприятие продолжало работать.

Из-за новой трагедии в Рязанской области объявлен день траура — 18 августа отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Помощь пострадавшим оказывают психологи.