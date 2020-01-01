Трамп решил запретить голосование по почте и электронные системы подсчета

Указ против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов будет подписан перед промежуточными выборами 2026 года. О своем решении президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал электронные системы голосования крайне неточными, очень дорогими и спорными. Американский лидер подчеркнул, что они стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками - более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. Глава Белого дома заявил, что его администрация "вернет честность" промежуточным выборам 2026 года.

16 августа Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече в Аляске высказал ему свое мнение о несовершенстве американской избирательной системы – в частности, голосования по почте. По словам Трампа, Путин считает это причиной проигрыша действующего президента на выборах в 2020 года.