Меган Маркл обвинили в "порочном, мерзком поступке" по отношению к Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт уже несколько лет является самой популярной королевской особой. Британцы без ума от искренней и доброй жены Уильяма. Народ полюбил избранницу наследника престола еще в то время, когда она была только невестой принца. И как не старались Гарри и Меган испортить репутацию Кэтрин, ничего у них не вышло.

В итоге американка решила действовать хитрее. Теперь Маркл копирует Миддлтон. При чем даже не пытается как-то это скрыть.

Так, после объявления о новом многолетнем соглашении герцогов Сассекских с Netflix экс-актриса рассказала, что выпустит рождественский эпизод своего шоу "С любовью, Меган". Идея прекрасная, вот только программа Маркл практически полностью повторяет ежегодную рождественскую службу принцессы Уэльской "Вместе на Рождество", которая проходит в Вестминстерском аббатстве в декабре.

"Это как раз тот тип порочного, мерзкого поступка, который становится характерным для Меган", — пишет RadarOnline.com.

Близкий ко дворцу человек также заявил изданию, что всякий раз, когда принцесса Кейт что-то затевает, герцогиня Сассекская делает то же самое. И это уже перешло все допустимые границы.

Напомним, что 5 лет назад принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и улетели в США. На прощание экс-актриса снова отличилась. Она вручила всем родственникам мужа презенты. Для Кейт Миддлтон Меган выбрала в качестве прощального подарка кухонный нож.