Полина Диброва выступила с дерзким ответом: "Моя жизнь - мои правила"

Вот уже который день вся русскоязычная Сеть обсуждает скандальные детали романа молодой жены популярного ведущего Дмитрия Диброва Полины с соседом, миллиардером Романом Товстиком. Ходят слухи, что ради эффектной Полины мужчина подал на развод с матерью своих шестерых детей.

Более того, теперь судачат, что еще весной Диброва переехала к любовнику. Информацию сообщила адвокат жены Товстика Катя Гордон. По ее словам, бизнесмен купил особняк в том же районе, где живет Дмитрий Дибров. Как утверждает Гордон, вилла в элитном поселке Лапино обошлась Товстику в 141 миллион рублей.

Дальше - больше. На фоне шумихи Полина отправила троих сыновей к родственникам в Ростов. А теперь и сама уехала к ним. Критические отзывы молодая жена Дмитрия Диброва не желает воспринимать.

"Определенно, все должно быть только в пользу. Взглянула на свой пресс - хороша. А в целом, моя жизнь - мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С - стабильность. Завтра вновь прыгну в поезд и понесусь…" - дерзко заявила Полина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".