Российский лидер Владимир Путин провел в понедельник, 18 августа, еще ряд международных телефонных разговоров, главной темой которых стала его встреча на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.

Так, Владимир Путин поделился подробностями саммита в Анкоридже со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, который поприветствовал шаги по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В Нью-Дели напомнили, что неизменно призывают к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживают все усилия в этом направлении.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже не сходит с первых полос мировых средств массовой информации. Многие отмечают, что это событие продемонстрировало превосходство Москвы, чему поспособствовала "стальная выдержка" президента России.

Бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес написал в социальной сети Х, что "пришло время для мира", однако если на предстоящей встрече с президентом США глава киевского режима Владимир Зеленский "хочет быть дерзким клоуном", в Вашингтоне найдется "подходящая команда, чтобы с ним справиться".