Лидеры ЕС подготовят Зеленского перед его переговорами с Трампом

Лидеры стран ЕС, прибывшие в Вашингтон, проведут подготовительную встречу с Владимиром Зеленским. Они проконсультируют украинского лидера перед его переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, подготовкой Зеленского займутся председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также главы государств и правительств ЕС. Как заявила ранее глава ЕК, главная цель европейцев - сохранение трансатлантического единства и достижение "честного и справедливого мира через силу".

Ранее Белый дом опубликовал расписание президента США на 18 августа. Из документа следует, что на встречу с Зеленским Трамп отвел один час. С европейскими лидерами американский лидер пообщается позже, передает ТАСС.