Глава МИД Украины хамски ответил Венгрии на претензии из-за обстрела нефтепровода

Венгрия должна адресовать свои претензии и угрозы друзьям в Москве — такое заявление сделал в понедельник, 18 августа, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства отреагировал в социальной сети Х на недовольство Венгрии из-за обстрелов распределительной станции нефтепровода "Дружба", по которому венгерская сторона получала нефть.

Сибига в ответ попытался обвинить Будапешт в двуличии, утверждая, будто Венгрия много лет жаловалась на ненадежность России и пыталась сохранить энергетическую зависимость от Москвы. Теперь же, как заявил глава МИД Украины, венгерские власти могут выражать претензии российской стороне.

На это ответил венгерский коллега Сибиги Петер Сийярто. Он напомнил, что Россия десятилетиями поставляет нефть по нефтепроводу "Дружба" — происходит это в интересах Венгрии. С другой стороны, Украина атакует нефтепровод, из-за украинских ударов транспортировка нефти регулярно останавливается — это противоречит интересам Венгрии.

Резюмировал Сийярто напоминанием о том, что "большая часть электроснабжения Украины поступает из Венгрии".

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан напомнил, что Венгрия обладает возможностью "устроить распад Украины" за один-единственный день: "Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет".

Венгрия отказалась примкнуть к заявлению лидеров ЕС по Украине, в котором декларировалось продолжение политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки киевского режима.