Администрация президента США в ходе подготовки встречи Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским интересовалась, как будет одет гость с Украины.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Белый дом запросил украинских чиновников о том, наденет ли Владимир Зеленский официальный деловой костюм на встречу с Дональдом Трампом, запланированную на 18 августа.

Ожидается, что Владимир Зеленский явится в резиденцию Трампа в том же черном пиджаке, который надевал на июньский саммит НАТО в Нидерландах. Источник в Белом доме рассказал, что "было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем".

В июне предводитель киевского режима удивил многих, когда явился на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Гааге одетый, "как обычный человек, не сумасшедший". Западные журналисты писали, что Владимир Зеленский впервые с 2022 года появился на таком мероприятии в деловом костюме.

Своеобразный стиль Зеленского, больше пригодный для туристических походов или занятий спортом, чем для мероприятий на высшем политическом уровне, давно стал притчей во языцех. Глава киевского режима, например, явился на прием к королю Англии в кофте цвета хаки и мятых штанах.