Перелом ноги в двух местах: жена напала на любовника Дибровой из-за 5 млн рублей

В скандальном разводе Полины и Дмитрия Дибровых новый поворот. Пока телеведущий и его жена показывают идиллию, Роман и Елена Товстики устроили драку при людях.

Напомним, на днях адвокат обманутой подруги Дибровой Екатерина Гордон заявила, что Роман купил дом рядом с виллой любовницы, и якобы Полина уже обживает новое гнездышко. Особняк обошелся бизнесмену в 141 миллион рублей.

Товстик пытался вывезти свои вещи из дома, где живет его жена. Но все завершилось скандалом. Роман грузил музыкальную аппаратуру из домашней студии, когда супруга на него набросилась.

"Сначала Лена нападала словесно, а потом накинулась на Рому. У него в руках был тяжелый прибор, и как раз в тот момент Лена его толкнула, у него подвернулась правая нога", — рассказал очевидец событий.

Товстику пришлось обратиться за медицинской помощью. У бизнесмена оказался перелом ноги в двух местах. Ближайшие шесть недель Роману придется ходить в гипсе.

Как отметил очевидец, скандал начался, потому что миллиардер отказался выдать жене деньги на операцию по коррекции груди в клинике в Дубае. Елена требовала 5 миллионов рублей. Роман отказал, поэтому супруга заблокировала ему вход в дом и на его территорию.

"Рома хочет разойтись мирно, но Лена не дает ему это сделать. Он готов ей оставить большой домой и содержать ее и детей. Но каждый раз все заканчивается безобразным скандалом. Его нервы уже тоже на пределе", — поделился один из приятелей бизнесмена.

По словам друзей Товстика, Елену враждебно настраивает ее юрист, а "она, будучи человеком эмоциональным очень остро на все реагирует", передает "Комсомольская правда".

Информацию о скандале и травме Романа подтвердил представитель бизнесмена. "Как вы понимаете, отвечать на ее нападения он не стал. Итог: сломанная нога. Елена ведет себя очень эмоционально", — заявил один из помощников любовника Полины Дибровой.