Задумка некоторых государств из "коалиции желающих" направить войска на Украину после прекращения боевых действий представляется плохой идеей. Такое мнение высказал в понедельник, 18 августа, руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

Польский чиновник заявил в эфире YouTube подкаста Poranny Ring, что "мы уже могли забыть, что это была за коалиция — а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину". Однако "это не лучшее решение".

Не согласна с планом послать военных на Украину и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик на встрече "коалиции желающих" вновь выступила против инициативы Франции отправить на Украину европейский миротворческий контингент, пишет Corriere della Sera.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверял, что польские военнослужащие не будут направлены на украинскую территорию. Отправка военных армии Польши на Украину исключена — по этому вопросу в польском обществе существует консенсус, подчеркивал политик.

В Кремле уличали во вранье французского лидера, уверявшего, что не нуждается в согласии России на ввод иностранных военных на Украину. Дмитрий Песков подчеркивал, что "и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон".