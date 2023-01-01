Онколог сделал заявление о больной раком Лайме Вайкуле: операции и инъекции только ухудшат ситуацию

Рак молочной железы у Лаймы Вайкуле выявили еще 34 года назад. Певица перенесла курс лечения и болезнь ушла в ремиссию, пока в 2023 году не вернулась с новой силой. Исполнительнице хита "Пикадилли" тогда пришлось лететь в США, там, по мнению Лаймы, лучшие онкологи.

Американские врачи смогли помочь артистке. Сейчас Вайкуле ведет активный образ жизни, готовится к серии концертов. Чтобы порадовать публику молодостью и красотой певица решилась на пластическую операцию.

Однако врачи поведение Лаймы не одобряют. Онколог Евгений Черемушкин заявил, что Вайкуле подвергает себя очень большому риску.

"Манипуляции с лицом проводить не стоит во взрослом возрасте. Это негативное воздействие. Перед онкологом стоит задача достичь равновесия между человеком и опухолью. Любые вмешательства в ткани могут привлекать туда опухолевые клетки. Косметологии инъекционного плана надо избегать", — отметил специалист в беседе с "Абзацем".

Артистка рекомендации врачей игнорирует. В Сети то и дело обсуждают, что Лайма накачивает себя филлерами. Рот певицы практически перестал двигаться из-за большого количества инъекций. При этом само лицо знаменитости напоминает восковую маску.