Словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на заявление председателя правительства Словакии Роберта Фицо о том, что подобных продаж не будет.

Как пишет Politico, госсекретарь словацкого оборонного ведомства Игорь Мелихер признал, что официальная Братислава не вправе запрещать частным оружейным компаниям поставлять их продукцию на Украину.

Политик заявил, что "было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности". Однако он подчеркнул, что львиная доля военной техники, производимой в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые затем сами решают, как с ней поступить.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что транзитная инфраструктура в Венгрию, Румынию, Польшу и Словакию используется при контрабанде вооружений и боевой техники с Украины. Проблема носит настолько масштабный характер, что ее вынуждены признать даже западные спецслужбы.

Тем временем сербский премьер-министр Джуро Мацут заверил, что никаких поставок оружия Украине из Сербии не будет. Политик подчеркнул, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, а современные геополитические события на нее повлиять не могут.