Гордон выдала новые подробности о подлости любовника Дибровой: "SOS! Я опасаюсь за жизнь Елены. Ее могут опаивать чем-то"

Юрист Катя Гордон раскрыла новые подробности скандала с участием Полины и Дмитрия Дибровых. Пока телеведущий и его жена пытаются на публике показывать идеальные отношения, в семье любовника Полины творится ужасное.

Адвокат сообщила, что была вынуждена вызвать полицию в дом Елены Товстик. Якобы Роман вывозит из особняка не только свои вещи, но и общее имущество, например, он забрал рояль и кофемашину.

"Ввалились сегодня с другими людьми, не предупреждая, ведя себя совершенно по-свински, по-хамски, чтобы вывезти вещи. Вы фактически выгнали Елену с ребенком из дома. Больше того, ваш водитель по вашему звонку заблокировал ее в машине и не давал ей двигаться к цели", — заявила Гордон.

Екатерина грозит мужу своей клиентки большими неприятностями. "Если вы продолжите в том же духе, недалеко до уголовной статьи", — отметила адвокат.

Обратилась юрист и к Дибровой. Катя узнала, что в Ростов Полина отправила не только своих сыновей, но и детей Товстика. Гордон требует вернуть наследников в дом их матери.

"Полиночка, вы снимаете деток, говорите папе привет. Весь ваш фарс выглядит отвратительно, потому что на ваших яхтах, на которых вы исключительно в шляпах, присутствуют и не ваши дети. Отдайте детей их родной матери. Вы вообще любовница, которая влезла в чужую семью", — отметила юрист.

Гордон уверена, что ее подопечной грозит опасность. Юрист бьет тревогу, не исключая, что Елене могут подмешивать некие препараты в еду.

"SOS! Я опасаюсь за жизнь и здоровье Елены Товстик, у который отняли уже троих детей, а Товстик Роман заваливается в ее дом в любой момент без предупреждения. Дом полон камер и его персонала. Я полагаю, что ее могут опаивать чем-то", — написала Катя в личном блоге.