Россияне смогут наблюдать парад четырех небесных тел

Меркурий, Венера и Юпитер, а также Луна образуют заметную линию над восточным горизонтом. Наблюдать это можно будет в ночь на вторник, 19 августа, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Как отмечают ученые, это явление будет доступно для наблюдения на всей территории России примерно за час до восхода Солнца, т. е. около четырех часов утра по московскому времени.

Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, а Меркурий присоединился к ним пару дней назад. Луна войдет в нужное положение только на одну ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, "сломав строй небесных тел", цитирует сообщение специалистов ТАСС.

Несколькими днями ранее жители Земли наблюдали пик метеорного потока Персеиды. Фантастическое шоу, которое происходит ежегодно, — это результат сгорания в атмосфере обломков кометы Свифта-Таттла. Огни вспыхивают в небе буквально на секунду.

При этом на фоне жары и частых гроз в столичном регионе можно было увидеть редкие для Центральной России образования в небе – мамматусы. Это мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Мамматусы сигнализируют о риске экстремальных погодных явлений в виде града и резкого усиления ветра.