Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекрасно понимает, что делает, в рамках попыток поспособствовать дипломатическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Политик ответил критикам его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которую многие сочли победой Москвы — вопреки политике коллективного Запада по поддержке киевского режима.

Трамп подчеркнул, что не нуждается в советах "людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их — они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла".

Президент США также написал в своем социальной сети Truth Social, что подобные глупые критики "делают нынешнюю катастрофу Россия — Украина тяжелее для разрешения".

Эта публикация появилась менее чем за три часа до встречи Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. The Washington Post пишет, что к Трампу присоединятся его вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, хотя это не исчерпывающий список.

По информации NBC, европейские политики, которые одновременно с Зеленским съехались в Вашингтон, постараются не допустить, чтобы главу киевского режима "запугивали" или "вынуждали идти на уступки".