В России призвали запретить автомобильные номера с буквосочетаниями АУЕ* и ВОР

Национальный автомобильный союз (НАС) считает необходимым изъять из оборота в России автомобильные государственные номера с буквенными комбинациями АУЕ* и ВОР, а также предписать перерегистрировать транспортные средства с регистрационными знаками с такими буквенными комбинациями.

В письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, которое цитируют "Известия", общественники указывают на то, что госномера с буквенными знаками АУЕ* и ВОР могут рассматриваться как публичное демонстрирование атрибутики или символики криминальной субкультуры.

При этом "существует устойчивый спрос на подобные буквенные комбинации в государственных регистрационных знаках, они востребованы и являются предметом перепродажи".

МВД пока не дало официальных комментариев в ответ на эту инициативу.

В августе 2020 года Верховный суд России удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры и признал экстремистским движение "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ*), запретив его в нашей стране. Подчеркивалось, что это хорошо структурированная и управляемая организация экстремистской направленности, участники которой причастны, в том числе, к организации массовых беспорядков.

18 августа стало известно, что Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал мужчину за публикацию в открытом доступе на своей странице в соцсети фотографии с номерами автомобиля, содержащими аббревиатуру АУЕ*. Как уточняет "Российская газета", публикацию датируется мартом 2017 года, но выявили ее лишь в июле 2025 года. Было возбуждено уголовное дело о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций.

Однако юрист Михаил Репринцев заявил в комментарии РБК, что нельзя привлечь к ответственности граждан, которые в случайном порядке получили автомобильные номера с сочетанием букв АУЕ* и не демонстрируют их где-либо публично с целью пропаганды. Мужчина, получивший штраф, был наказан именно за умышленное выставление этого буквосочетания — из ситуации прямо вытекало наличие состава правонарушения, подчеркнул эксперт.

* АУЕ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России