Стало известно, почему жена напала на любовника Дибровой: срочно нуждается в операции

Любовник Полины Дибровлй Роман Товстик и его жена устроили разборки из-за денег. Бизнесмен приехал забрать свои вещи, а жена набросилась на него, требуя срочно выдать ей пять миллионов рублей.

Сначала Елена Товстик пыталась убедить мужа перевести ей деньги, а когда поняла, что ничего не получит, от досады толкнула Романа. В тот момент у мужчины в руках был тяжелый предмет, он оступился, подвернул ногу. Бизнесмену пришлось обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что у него перелом ноги в двух местах.

Выяснилось, что Елена была в отчаянии. Как пишет "СтарХит", жена бизнесмена узнала, что у нее разрыв импланта в груди. Женщина умоляла мужа оплатить дорогостоящую операцию, но бизнесмен ей отказал.

"И про грудь… Несколько лет обещал ей на операцию — у нее разрыв импланта и риск заражения крови. Он, обещая годами на операцию денег, подсунул брачник. Кстати, и по брачнику и соглашению о выплате 30 млн ни копейки не дал", — прокомментировала адвокат Катя Гордон.

Это была не первая перепалка Товстиков. На прошлой неделе жена порвала бизнесмену рубашку. Из-за постоянных истерик дети стали побаиваться мать и решили жить с отцом.

Однако у адвоката Елены Екатерины Гордон совсем другая версия. Юрист утверждает, что Роман и его любовница Полина Диброва специально настраивают наследников против Елены.