В Госдуме опровергли фейк о предложении направлять все коды подтверждения в MAX

Публикации о том, что все коды подтверждения от банков и онлайн-сервисов предлагается направлять исключительно в российский национальный мессенджер MAX, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 18 августа, зампред думского комитета по информационной политике Александр Ющенко.

Парламентарий, которому некоторые СМИ приписали подобную инициативу, пояснил, что это некорректная подача информации — коды верификации по-прежнему будут приходить "через сотовую связь".

Как пояснил Ющенко в комментарии изданию "Подъем", недопонимание возникло из-за того, что позвонившие ему журналисты задали "абсолютно некорректный вопрос" о том, что "вот верификация у них была в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram".

Политик отметил, что не сталкивался с таким, а в ответ на некорректный вопрос заявил, что "раз приходит, значит, наверное, этот же функционал должен быть и в Max".

Депутат подчеркнул, что Max – это мессенджер, при этом "у нас закон принят, что через мессенджеры не приходят никакие верификации", то есть все звонки из госорганов и банков должны осуществляться только через сотовую связь. Через мессенджеры "никакие госорганы, никакие банки не общаются – у нас закон такой принят".

Ранее уже появлялся фейк подобного рода вокруг российского национального мессенджера. В июле утверждалось, что Max якобы сделают обязательным при подписании документов с использованием электронной подписи. Однако в Минцифры объяснили, что это неправда — для подписания электронных документов действует приложение "Госключ", других требований закон не содержит.

Обеспечению технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов российские власти уделяют особое внимание. Как отмечал главы Минцифры Максут Шадаев, "мы много обсуждаем, что мессенджеры являются очень удобным каналом получения госуслуг". Можно встроить в мессенджер "цифрового ассистента", который будет оказывать помощь и содействие пользователям.