Тяжелая огнеметная система стреляет термобарическими снарядами, которые буквально сжигают дотла позиции противника, расположившегося в лесопосадках. Врагу "ТОСы" наносят максимальный урон, и поэтому операторы украинских беспилотников считают их первоочередными целями. Но экипажи тяжелых огнеметных систем всегда работают вместе с отрядами огневого прикрытия. Сейчас "ТОСы" поддерживают продвижение российских сил на красноармейском направлении. Уничтожают украинские опорные пункты на подступах к городу со всех четырех сторон.

Улучшены наши позиции после прорыва украинской обороны северо-восточней Красноармейска и Димитрова. Российские штурмовые отряды вошли в населенный пункт Кучеров Яр. Таким образом, на данном участке украинская группировка буквально разрезана на две части. Одна - это оборонительные рубежи ВСУ возле Краматорска и Дружковки на севере. Вторая - Красноармейск и Доброполье южнее. Это только осложняет для ВСУ и оборону, и логистику.

В Красноармейске господствуют наши ударные дроны. Вот оператор БПЛА подлетает к некогда жилой пятиэтажке и замечает возле стены в кустах замаскированный миномет. Уничтожает его.

На минувшей неделе в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Искра - это граница ДНР и Днепропетровской области. Выйдя с позиций, штурмовики, принимавшие участие в боях, рассказали, что, как всегда, им пришлось пойти на хитрость, чтобы выполнить поставленную задачу. Наши бойцы также говорят, что в данном населенном пункте они обнаружили и мирных жителей. ВСУ использовали их в качестве живого щита, не давая эвакуироваться. Людей, которые выходили под белым флагом, обстреливали при помощи дронов. В результате работы разведки было обнаружено место запуска украинских БПЛА большой дальности в районе населенного пункта Иверское Донецкой народной республики. Туда незамедлительно был нанесен удар при помощи ракетного комплекса "Искандер".

"В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БпЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки", - сообщает Минобороны.

На видео зафиксировано уничтожение отряда Главного управления разведки Минобороны Украины. Передвижения противника были замечены с воздуха, и по врагу отработали "Геранями". С помощью этих же беспилотников ночью атаковали и украинские тылы. В частности, в Одессе были нанесены удары по армейскому логистическому центру. Также уничтожена крупная нефтебаза, откуда топливо для ВСУ доставлялось на фронт.