Взрыв на заводе в Рязанской области: погибших - 24, пострадавших - 133

До 24 сегодня увеличилось число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе в Рязанской области, пострадавших уже 133. И данные эти пока не окончательные.

Как сообщает МЧС, спасатели разобрали только половину разрушенных конструкций. Общая площадь завалов - порядка 3 тысяч квадратных метров.

В Рязанской области объявлен день траура. Отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги. В больницах остаются 30 человек. Из них 15 перевезены в медучреждения Москвы.

Сама трагедия произошла 15 августа. По версии следствия, цех предприятия загорелся в результате нарушения требований безопасности.