Глава британского правительства Кир Стармер допускает, что Великобритания примет схему мирного урегулирования конфликта на Украине, не предусматривающую предварительного прекращения огня. Это соответствует позиции Москвы и противоречит требованиям Киева, который не хочет вести переговоры о мирном соглашении, если предварительно не будет объявлена пауза в боях.

Как пишет The Guardian, пресс-секретарь Стармера напомнил, что "мы всегда говорили, что хотим видеть в Украине устойчивый и справедливый мир". Великобританию устроит "соглашение, которое обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить, не опасаясь новых нападений" и "трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности".

Когда у чиновника поинтересовались, означает ли это смену позиции британского премьер-министра, его представитель отделался уклончивой формулировкой: "Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это будет еще лучше".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский не раз заявлял, что будет обсуждать мирное соглашение только после того, как Россия и Украина объявят паузу в боевых действиях. Российские власти подчеркивали, что Киев пытается таким способом выгадать передышку для своих военных, перевооружить их и перегруппировать, чтобы с новыми силами броситься в бой. Москву такой вариант не устраивает.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечал, что "Россия хочет политического урегулирования в первую очередь, поскольку у ЕС и Киева нет причин принимать уступки, если боевые действия прекратятся". При этом в Москве не без причин опасаются, что европейцы воспользуются прекращением огня в своих интересах, не имеющих отношения к мирному урегулированию.