Анна Семенович о пережитом кошмаре: "Это так страшно! Я начала плакать"

Бывшая солистка группы "Блестящие" пережила ужасное. Анна и ее жених Денис Шреер оказались заточены в "железном ящике".

Певица рассказала, что инцидент произошел на Майорке, где у избранника звезды есть апартаменты в элитном доме. Анна и подумать не могла, что окажется в такой ситуации.

"Я хочу рассказать вам страшную историю. Хороший дом, тут есть лифт. И мы в нем застряли. Вы не представляете, что мы пережили! Это был просто кошмар!" — поделилась Семенович.

По словам артистки, лифт в доме очень маленький и весь железный. От нахождения в замкнутом пространстве у певицы началась паническая атака, а ее жених Денис обливался потом, потому что в тот день стояла 40-градусная жара.

"Хорошо, что у нас было немного воды, мы обливали друг другу головы. Мы долбились в двери, это был какой-то просто треш! Такое ощущение, что нас замуровали, как во времена Ивана Грозного. Это так страшно! Я начала плакать", — призналась Анна.

В какой-то момент Семенович вспомнила фильм, в котором была сцена с застрявшими в лифте людьми, по сюжету, у них заканчивался кислород. "Мы начали стараться мало дышать", — рассказала бывшая "блестящая".

В итоге Анне и Денису помогла соседка. Она смогла приоткрыть дверцу лифта, протянула артистке и ее возлюбленному холодной воды и веер. А через несколько минут после этого приехали спасатели и пару вытащили из заточения.