Поставки российской нефти в Словакию приостановлены, об этом сообщили в местной компании-операторе Transpetrol. Причиной тому стала атака ВСУ на трубопровод "Дружба" в Брянской области, которая была совершена в ночь на 13 августа.

Ранее о прекращении подачи топлива в Венгрию рассказал глава МИДа этой страны. И, по словам Петера Сийярто, когда работы ремонтные завершатся - неизвестно. Министр отметил, что очередной удар по энергетической безопасности Венгрии возмутителен и недопустим.

Пост Сийярто в соцсетях не остался без внимания Киева. Украинский министр иностранных дел Сибига в издевательской манере посоветовал ему обращаться с жалобами к России. В ответ глава венгерского МИДа напомнил, что Будапешту есть чем ответить на атаку. Ведь большую часть электроэнергии Украина получает из Венгрии.