Жители ряда регионов России пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

Жители Московской области, Татарстана, Владимирской, Тульской и Калужской областях, Башкирии, Челябинской области и других регионов России жалуются на появление ядовитых пауков-ос.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, устрашающий вид аргиопы Брюнниха — таково научное название этих членистоногих — соответствует их реальной опасности. От укуса паука-осы можно заработать анафилактический шок.

Если прежде пауки-осы были редкими гостями, теперь они буквально заполонили дачные участки. Попадаются пауки-осы и в городских парках.

С широким распространением пауков-ос российские регионы сталкиваются не в первый раз. В 2023 года их все чаще замечали в Московской области, что удивительно — прежде эти экзотические насекомые обитали только в теплых краях. Биолог Федор Мартыновченко подтвердил, что пауки-осы "постепенно расширяют свой ареал с юга на север, это происходит за счет потепления климата".

Ученые предупреждали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Они формируют благоприятную среду для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.