Российские силы ПВО сбили 23 украинских дрона в ночь на 19 августа

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 19 августа отразили атаку украинских беспилотников на три российских региона. Силы ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Волгоградской области сбито 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По пять дронов ВСУ ликвидировано над Ростовской областью и над территорией Республики Крым.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram о массированной атаке вражеских дронов на регион. По его данным, на юге Волгограда обломки беспилотника упали на кровлю одного из корпусов больницы № 16, а также на территорию НПЗ. Возникшие возгорания оперативно локализованы, приводит слова губернатора Telegram-канал региональной администрации. Пациенты переведены в другие корпуса больницы, пострадавших нет.