Названы имена новых героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Сергей Щелкунов, находясь на боевом дежурстве, обнаружил и уничтожил управляемые авиационные бомбы противника. Благодаря его грамотным действиям удалось избежать поражения объектов гражданской и военной инфраструктуры и не допустить гибели российских военнослужащих.

Ефрейтор Владислав Павлов, действуя в составе расчёта орудия, поддерживал российских мотострелков, уничтожал артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ. В ходе боя, несмотря на ответный огонь со стороны противника, Владислав вместе с сослуживцами ликвидировал вражеский миномет и около двух десятков неонацистов. В результате наши штурмовые группы без потерь прорвали оборону ВСУ и закрепились на новых рубежах.