Алексей Чумаков перенес экстренную операцию: врачи 5 часов бились за жизнь артиста

Алексей Чумаков попал в больницу прямо с трапа самолета. Еще во время отпуска певец почувствовал сильную боль, поэтому они с женой Юлией Ковальчук решили прервать отдых и срочно отправиться в Москву.

В больницу Чумакова увезли на скорой и сразу же прооперировали. Артист мог остаться инвалидом из-за халатного отношения к собственному здоровью. Медики несколько часов бились, чтобы певец мог продолжить нормальную жизнь.

"Операция длилась пять часов и прошла отлично. На три позвонка поставили шесть титановых штифтов и две десятисантиметровые пластины. Теперь я — киборг", — рассказал Алексей.

Теперь Чумакова ждет долгая реабилитация, на восстановление понадобится около двух месяцев. Медики настоятельно рекомендовали артисту приостановить концертную деятельность и беречь себя. Но Алексей принял другое решение. Уже через четыре дня после операции он вышел на сцену.

Накануне Чумаков провел концерт в Санкт-Петербурге. Во время выступления Алексей сообщил поклонникам, что сейчас находится в процессе восстановления после хирургического вмешательства, поэтому не может танцевать.

"Я считаю неправильным отменять концерты — люди ждали этого несколько месяцев и строили планы", — объяснил "СтарХиту" свое решение певец.