Предводитель киевского режима Владимир Зеленский явился в Белый дом в понедельник, 18 августа, в черной рубашке и черном пиджаке. Судя по приветствию и мимике президента США Дональда Трампа, который вышел навстречу гостю, принимающую сторону это удовлетворило.

Американский лидер пожал Зеленскому руку и сказал несколько слов с улыбкой, указывая на одежду главы киевского режима. После этого политики проследовали в Белый дом.

В начале встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил, что добился хорошего прогресса на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил надежду на то, что удастся достичь хороших результатов и при общении с представителем Киева.

Также президент Соединенных Штатов заявил о "разумных шансах" на завершение украинского конфликта по итогам встречи с Зеленским и с европейскими лидерами.