В Белом доме в Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт мирным путем.

По словам Трампа, его встреча с российским лидером Владимиром Путиным была хорошей и подтвердила уверенность в настрое Москвы на достижение мира — шансы на это президент США оценил как разумные.

Если достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине не удастся, Соединенные Штаты прекращают поддержку киевского режима, пригрозил Трамп.

Американский политик подчеркнул, что надеется на восстановления мира немедленно, при этом урегулирование на Украине должно быть устойчивым. Уже к концу дня Дональд Трамп пообещал точно высказаться о возможности дислокации войск США на Украине.

При этом Владимир Зеленский не ответил на вопрос о том, готов ли он к территориальным уступкам.