Зеленский заявил, что готов к трехсторонним переговорам с участием Путина

Владимир Зеленский заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Белом доме, что готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога.

Президент Украины при этом не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.

Трамп, в свою очередь, заявил о "разумных шансах" на завершение украинского конфликта по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами. По словам президента США, "Владимир Путин хочет, чтобы украинский конфликт прекратился".

Также Трамп заверил, что Украине будет оказана "большая помощь по вопросам безопасности".