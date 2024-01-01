Предводитель киевского режима Владимир Зеленский утвердительно ответил на вопрос о готовности провести выборы президента Украины.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме у Зеленского поинтересовались перспективами президентских выборов — на Украине их должны были провести 31 марта 2024 года. Однако глава киевского режима сослался на действующее в стране военное положение, отменив выборы.

В Овальном кабинете в присутствии Трампа Зеленский заявил, что на Украине готовы провести выборы президента, однако "нам нужно обеспечить безопасность", а для этого "нужен мирный договор".

Российская сторона уже не раз указывала на то, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. Это обостряет вопрос о том, кто вправе подписывать мирный договор от украинской стороны.

При этом в Службе внешней разведки России рассказали, что представители США, Великобритании и Украины обсудили замену Зеленского бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — его и прежде называли наиболее вероятным претендентом на кресло украинского президента.