Трамп пообещал Украине "очень хорошую защиту"

Украина может получить "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

Американский лидер подчеркнул, что целью в украинском конфликте является не временное прекращение огня, а длительный мир. При этом прекращение огня на Украине уже не требуется — Трамп заявил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительной паузы в боях.

Также Дональд Трамп вновь повторил свою позицию, согласно которой Украина может не рассчитывать на членство в НАТО, а что касается поставок американского вооружения, оплачивать их будут страны Североатлантического альянса.

Этому предшествовало заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что если представителям Украины нужна система безопасности, обеспечить и профинансировать ее придется Европе. Что касается гарантий безопасности со стороны Вашингтона, "во многом это может быть командование и управление", а не отправка американских военных на Украину.