Стало известно, на ком женится Дибров после развода: еще моложе Полины

Дмитрий Дибров разводится с молодой женой. Полина, которую телеведущий заприметил, когда девушка еще училась в школе, завела любовника. При чем красавицу из семьи увел друг шоумена.

Однако многие знакомые с Добровым рассуждают, что Дмитрий не долго будет горевать. Вскоре он найдет себе новую жену. При чем, сваха Роза Сябитова уверяет, что девушка будет явно моложе Полины.

Говоря о разводе Дибровых, Сабитова отмечает, что это было ожидаемо. Мол, и сам шоумен наверняка осознавал, что ростовская красавица не будет с ним до последнего вздоха.

"Молодая девушка, пробыв 18 лет в браке, поумнела, повзрослела и захотела увидеть другой мир. Я бы радовалась, если бы они жили долго и счастливо, следила за ними, но природу не обманешь", — заявила сваха.

По словам Сябитовой, мужчина всегда ищет в спутницы "молодую", мол, ему не нужна мудрая взрослая женщина, ведь такая будет иметь свою точку зрения и начнет спорить с мужем. "Он хочет молодое тело, чтобы им восхищались, поддакивали ему. Но так будет только до определенного периода, пока девочка не подрастет. А потом подрастет, и мы увидим историю с Полиной", — отметила сваха.

Прокомментировала Роза и слова Отара Кушанашвили, что теперь Григорию Лепсу стоит опасаться, как бы Дибров не увел у него юную Аврору Кибу. "То, что Дима может жениться на более молодой, ну почему нет? Лепс может, а он почему не может? Может! Были бы желающие, а они найдутся", — заключила телеведущая в беседе с Woman.ru.