Российская сторона не раз подчеркивала, что не приемлет появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО — это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Такое заявление сделала в понедельник, 18 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как сообщается на официальном сайте МИД России, спикер ведомства отреагировала на заявления британских официальных лиц по украинскому конфликту. Роль англичан в разжигании конфликта на Украине хорошо известна, напомнила Захарова.

Новые заявления по Украине отдельных европейских стран, включая Великобританию, фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении.

Россия призывает официальный Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов, и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков, подчеркнула Мария Захарова.

Тем временем выяснилось, что глава британского правительства Кир Стармер допускает, что Великобритания примет схему мирного урегулирования конфликта на Украине, не предусматривающую предварительного прекращения огня. Это соответствует позиции Москвы и противоречит требованиям Киева.

Что касается идеи отправить на Украину западных военных, согласия внутри "коалиции желающих" по этому поводу нет. Так, глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий подчеркнул, что "это не лучшее решение".