Президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ожидается, что телефонный разговор глав государств состоится после встреч Трампа в Белом доме — сначала с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, затем с европейскими политиками.

Как заявил американский лидер, "Путин ожидает моего звонка, когда мы завершим эти встречи" (цитата по "Интерфаксу").

Владимир Путин провел 18 августа целый ряд международных телефонных разговоров, преимущественно посвященных его встрече с Трампом на Аляске. Собеседники российского лидера высоко оценили шаги к мирному завершению украинского конфликта. В частности, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил полную поддержку действиям по долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Украины.

В Иране отметили, что саммит на Аляске стал значимым достижением российской внешней политики. Владимир Путин своим спокойствием, немногословностью и концентрацией на ключевых вопросах создал атмосферу, благодаря которой удалось закрепить красные линии России на переговорах.