Мединский разоблачил фейк о прекращении аренды Аляски Соединенными Штатами

Видеоролик, в котором якобы помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявляет об истечении срока сдачи Аляски в аренду Соединенным Штатам, является дипфейком.

Как заявил сам Мединский, "их много — подобных видео — не только про Аляску". В частности, помощник президента, который является доктором исторических наук, "недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал".

Комментируя по существу утверждения о том, что Аляска была сдана в аренду американским властям на 160 лет, Мединский подчеркнул, что на самом деле она "была продана правительством государя-императора Александра II", причем известна конкретная сумма сделки — 7,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что если Соединенные Штаты "так легко перекраивают карту мира", Россия могла бы выкупить Аляску по рыночной цене, тем более что она "была открыта, исследована и освоена нашими предками".

При этом в МИД России отреагировали на заявление представителя американского военного контингента в Эстонии Джеффри Фрица о том, что Вашингтон мог бы выкупить у Москвы Командорские острова. Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила подполковнику, что он может сделать с этими деньгами.