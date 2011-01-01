Любовь тут ни при чем: вот почему на самом деле Галкин* женился на Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе уже больше 20 лет. Молодого юмориста Примадонна заприметила, когда еще была в браке с Филиппом Киркоровым.

Певица и комик поженились в 2011 году. Примадонне тогда было 62 года, а ее пятому мужу на 30 лет меньше. Спустя шесть лет пара обвенчалась. В 2013 году суррогатная мать родила супругам двойняшек, Лизу и Гарри.

Кажется, что только любовь была способна подтолкнуть Галкина* создать семью с Алла Борисовной. Но заслуженная артистка России Маргарита Суханкина, которая долгое время была приятельницей шоумена, заявила, что у Максима* был корыстный интерес.

"Брак, с такой разницей… Не знаю, про любовь тут стоит ли говорить. Мне кажется, коммерческая история", — заявила артистка.

Маргарита рассказала, что знала Галкина*, когда он был начинающим юмористом и пытался показывать пародии в театре при МГУ, в то время Максим* ездил на метро с гитарой. "Часто шли до метро вдвоем. Максим* тогда был крайне интеллигентным и очень хорошо воспитанным мальчиком. Семья же интеллигентная — папа военный, мама педагог", — поделилась артистка.

По словам Суханкиной, смерть родителей очень сильно повлияла на Галкина*. Юморист тяжело переживал утрату и "пустился во все тяжкие".

"Женился на Пугачевой он вскоре после того, как ушли родители из жизни, причем друг за другом. То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным", — поделилась Маргарита в беседе с NEWS.ru.



* признан иностранным агентом на территории России