Трамп и Зеленский отправились общаться с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский завершили общение в двустороннем формате. Политики отправились к ожидавшим их европейским лидерам. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Как отмечает Sky News, европейские лидеры наблюдали за ходом встречи Дональда Трампа Трампа и Владимира Зеленского по мониторам — их установили в комнате, где президент Франции, председатель Еврокомиссии, президент Финляндии и другие представители Европы ожидали своей очереди.

Перед началом второй части политических встреч по Украине присутствующие выстроились для общей фотографии. Дональд Трамп отметил, что мероприятия в Белом доме пока идут "очень успешно", но вдаваться в подробности не стал.

Журналист Live Александр Юнашев отметил в своем Telegram-канале, что на общение с Зеленским Трамп потратил не более часа — "быстренько управились". По мнению Юнашева, это может означать, что американский лидер "оперативно рассказал, что и как надлежит сделать Зеленскому", а "обмен мнениями протоколом не предусматривался".