Трамп дал оценку переговорам с Зеленским: "Сегодня очень удачный день"

Мероприятия в Белом доме, включающие переговоры с руководством киевского режима и с европейскими лидерами, пока идут "очень успешно". Такую оценку высказал в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп по завершении двустороннего общения с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп отметил, что обсудил с главой киевского режима множество тем, но вдаваться в подробности не стал. Американский политик заявил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами стран ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. Как отметил президент США, ему кажется, что Путин и Зеленский смогут о чем-то договорится по мирному урегулированию на Украине.

В целом, как надеется Дональд Трамп, стороны придут к решению своих разногласий.