Возможный обмен территориями между Россией и Украиной как элемент урегулирования конфликта будет обсуждаться в Белом доме с участием европейских лидеров. Об этом заявил в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп по завершении двустороннего общения с Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, в ходе обсуждения потенциального обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться "нынешняя линяя соприкосновения" на фронте. Трамп подчеркнул, что "вопрос территорий не то, что не снят с повестки, как мечталось Киеву — он остается одним из ключевых".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил за то, что ему показали карту, на которой видно, какую территорию сейчас контролирует российская армия. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Live Александр Юнашев.

Ранее в Кремле, говоря о переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркивали, что это "субстанция очень сложная, многогранная". Москва исходит при этом "из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога — такая взаимная политическая воля нынче в дефиците".

Газета Financial Times утверждала, что Соединенным Штатам и другим странам, не желающим продолжения боевых действий, необходимо в обязательном порядке признать юрисдикцию Москвы над Крымским полуостровом и четырьмя регионами — только это "поставит барьер новой войне".