Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что Москва согласна на предоставление Западом гарантий безопасности Украине. Об этом заявил в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп.

Как пояснил американский политик, об этом шла речь во время саммита на Аляске. Трамп отметил, что "президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать".

Вместе с тем президент Соединенных Штатов заявил, что считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной, но выразил уверенность по достижению соглашения, которое обезопасит Украину.

Зеленский, в свою очередь, назвал очень важным то, что "США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности". Он заявил, что "у нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российская сторона не возражает против предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Однако, подчеркивал российский лидер, тогда будет справедливо дать аналогичные гарантии и России.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, говоря о теме гарантий безопасности для киевского режима, напомнил о ненадежности и изворотливости нынешних руководителей Украины фразой: "Единожды солгавши, кто ж тебе поверит".