Полчаса назад состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, сообщил Ушаков 19 августа. Разговор длился 40 минут.
Другие заявления Ушакова:
— Беседа Путина и Трампа была откровенной и весьма конструктивной;
— Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран;
— Президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины;
— Президент России тепло поблагодарил американского лидера за гостеприимство в ходе встречи на Аляске;
