Полчаса назад состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, сообщил Ушаков 19 августа. Разговор длился 40 минут.

Другие заявления Ушакова:

— Беседа Путина и Трампа была откровенной и весьма конструктивной;

— Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран;

— Президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины;

— Президент России тепло поблагодарил американского лидера за гостеприимство в ходе встречи на Аляске;

