Трамп начал подготовку к трехсторонней встрече США, России и Украины

Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, об этом президент США написал на своей странице в соцсетях 19 августа. Место пока не определили.

Также уже начат поиск локации для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, добавил президент США. Президент США заявил, что после этих переговоров у них будет трехсторонняя встреча, в которой также примет участие сам Трамп.

Гарантии безопасности Украины будут предоставлять страны Европы в координации с США, заявил Трамп.

Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа, пишет Axios.