Путин сообщил Трампу, что готов встретиться с Зеленским, пишет AFP со ссылкой на источники 19 августа.

Путин и Зеленский встретятся в ближайшие две недели, заявил Мерц. Зеленский заявил, что готов для встречи с Путиным. Он добавил, что Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров. Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться лишь между ним и Путиным.

Также подробности гарантий безопасности Украины будут проработаны в течение 10 дней, утверждает Зеленский. После саммита он заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности.