Бойцам добровольческого отряда "Барс-8" вручили награды

Высокие государственные награды вручили бойцам добровольческого отряда "Барс-8". Церемония прошла в одном из тыловых районов группировки "Восток".

За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, военнослужащие удостоены медалей Ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени" и "За отвагу", а также знаков отличия "Воин-доброволец".

В ходе боёв с неонацистами они не раз уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, командные пункты, скопление бронетехники и личного состава ВСУ, срывали атаки и ротации противника на передовой.