Этой ночью Белград вновь охватили протесты. Активисты разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии. Здания забросали камнями, в ход шла и пиротехника, возник пожар. Во время марша протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры.

По оценкам правоохранителей, на улицы вышли более двух тысяч человек. Разгоняла агрессивную толпу полиция на бронированных грузовиках. Задержаны пятеро.

Президент Сербии Александр Вучич назвал массовые беспорядки частью попытки "цветной революции". Ночью он приехал к разрушенному партийному офису и пообещал не допустить гражданской войны. Массовые акции протеста продолжаются несколько месяцев, за неделю в беспорядках ранены почти 140 полицейских.