Трамп проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Лидер США проинформировал российского президента об итогах своих переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими представителями.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Телефонный разговор лидеров России и США носил откровенный и конструктивный характер.