Трамп проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Лидер США проинформировал российского президента об итогах своих переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими представителями.
В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Телефонный разговор лидеров России и США носил откровенный и конструктивный характер.
"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах. Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России.