В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Трампом

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину сразу по завершении череды встреч в Белом доме. Американский лидер проинформировал президента России о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами нескольких европейских стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что беседа президентов России и США продолжалась около 40 минут, разговор носил откровенный и конструктивный характер. Путин подчеркнул важность усилий, предпринимаемых лично американским лидером по поиску решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине. Российский президент еще раз поблагодарил Трампа за организацию встречи на Аляске.

Президенты поддержали идею продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. Путин и Трамп обсудили возможность повышения уровня участвующих в диалоге представителей украинской и российской сторон. Лидеры условились о продолжении контактов – как по украинскому, так и по другим актуальным вопросам, приводит слова Ушакова ТАСС.