Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

О трагедии сообщила вдова Артура Микаберидзе. По ее словам, экстрасенс разбился на байке в ночь на 17 августа в городе Кханом. медиум вылетел с мотоцикла, получил тяжелую травму легких, после чего "в организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания", передает SHOT.

Напомним, что последние три года Артур Микаберидзе вместе с женой и пятью детьми жил в Таиланде. Он называл себя ясновидящим и медиумом. Для туристов экстрасенс проводил разные "диагностики", солнечные практики и обещал "ремонт отношений".

К слову, весной умерла другая звезда шоу "Битва экстрасенсов" Юлия Корнеева. Ей было 47 лет. Об этом сообщил Никита Турчин. По его словам, женщину обнаружил мертвой ее избранник. Что стало причиной смерти ясновидящей, пока неизвестно. При этом Турчин подчеркнул, что у Корнеевой не было проблем с алкоголем и запрещенными веществами.